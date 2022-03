Algida e Barilla insieme per la nuova era: in arrivo i gelati Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo

Da un lato il brand più amato nel mondo dei gelati, sinonimo di qualità e innovazione italiane da oltre 75 anni, e dall’altro l’azienda simbolo del made in Italy, che grazie ai suoi marchi storici è il punto di riferimento degli italiani nel settore dei prodotti da forno. Algida e Barilla presentano le novità - in arrivo in questi giorni sul mercato - nate dall’accordo strategico annunciato nei mesi scorsi, con l’ambizioso intento di inaugurare una nuova era del gelato italiano di qualità.

APPROFONDIMENTI NOVITA' Nuovo logo Barilla ALIMENTAZIONE Giornata mondiale dei legumi, boom di consumi

Le nuove referenze prodotte da Algida si ispirano ad alcuni dei biscotti e degli snack più amati dagli italiani: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo. La sfida è stata realizzare gelati in grado di richiamare l’esperienza e la bontà dei prodotti a cui si ispirano.

L’iconico biscotto con le 11 stelline arriva sul mercato con il Cono Pan di Stelle, un’assoluta novità, un’architettura innovativa in grado di ricreare il gusto autentico del prodotto originale, e con il Biscotto Gelato, rivisto e rinnovato. Mulino Bianco entra per la prima volta nel mondo del gelato con un biscotto che accompagna gli italiani dal 1983; Baiocchi, la cui versione ice cream presenta due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al cacao e nocciole, realizzato con ingredienti premium. Per Ringo, dal 1967 leader di mercato dei dry snack in Italia, vengono proposte due ricette - vaniglia e cacao - che innovano le proposte già esistenti. E nei prossimi mesi in arrivo sul mercato anche Gocciole e Togo.

Per le cinque nuove referenze, in linea con i valori di Algida e Barilla, vengono utilizzate le migliori materie prime di alta qualità, come il latte fresco italiano, la panna fresca, il miele e le nocciole 100% italiane, le uova da galline allevate a terra e il cacao sostenibile, proveniente da filiere certificate.

I nuovi gelati vengono prodotti in Italia, nello stabilimento Algida di Caivano (NA), dal 1974 punto di riferimento per il gelato in Italia e nel mondo. Uno degli stabilimenti più grandi a livello internazionale che ogni giorno può produrre oltre 5 milioni di gelati e complessivamente oltre 300 diverse referenze destinate al mercato italiano, europeo, americano e australiano.

ALGIDA: LA NOSTRA SFIDA CONTINUARE AD INNOVARE E SORPRENDERE I CONSUMATORI

Il gelato si conferma una passione italiana con 22 milioni di famiglie che hanno acquistato gelati confezionati e un totale di 428 milioni di confezioni vendute l’anno scorso nella GDO.

“Una lunga storia italiana, capacità produttiva e know how rendono Algida un punto di riferimento per il mercato del gelato in Italia e nel mondo, un modello unico che coniuga tradizione e innovazione e che è riconosciuto a livello globale per aver creato prodotti iconici come il Cornetto, il Cucciolone e il Magnum – commenta Quirino Cipollone, Vice President & General Manager Unilever Ice Cream Italy – Da sempre ci impegniamo per guidare l’innovazione nella categoria e per offrire ai consumatori delle proposte che incontrino i loro gusti e che sappiano anche stupirli con innovazioni inaspettate. La partnership con Barilla si inserisce in questo impegno e nasce da valori e ambizioni condivisi, cogliendo la grande sfida di trasformare alcuni degli snack e dei biscotti italiani più apprezzati in gelati, capaci di offrire un’esperienza organolettica coerente ma inedita”.

BARILLA: OBIETTIVO PORTARE I NOSTRI BRAND IN SEMPRE PIÙ LUOGHI E MOMENTI, SENZA TRADIRNE L’AUTENTICITÀ

Per Barilla l’intesa con Algida consente di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato, potendo capitalizzare sui propri brand amati e iconici.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questi nuovi prodotti - commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco and Pan Di Stelle - Abbiamo sempre guardato con interesse al mondo dei gelati: in casa Barilla abbiamo brand molto amati dei quali, negli anni, i nostri consumatori ci hanno chiesto spesso anche il formato gelato. Oggi siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l’eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l’essenza”.

LA PRODUZIONE MADE IN ITALY: LO STABILIMENTO DI CAIVANO (NA), MODELLO DI ECCELLENZA NEL MONDO

Lo stabilimento Algida di Caivano è uno dei più grandi al mondo, simbolo di eccellenza e del saper fare italiano, caratterizzato da un elevato livello di complessità con 17 linee in grado di produrre qualsiasi tipologia di gelato, dai coni alle coppette, dai sandwich alle vaschette fino agli stecchi. È qui che nascono gelati iconici come il Cornetto, il Cucciolone e il Magnum. Uno stabilimento italiano all’avanguardia, anche nella sostenibilità: è stato, ad esempio, il primo in Europa ad aver introdotto la vaschetta di gelato compostabile e riciclabile Carte d’Or. Inoltre, oggi lo stabilimento acquista il 100% di energia da fonte green, sta sviluppando un progetto di generazione di biogas e, grazie ad un circolo virtuoso di produzione, ogni scarto viene riciclato, non mandando alcun rifiuto in discarica.

Una fabbrica proiettata verso il futuro ma con solide radici nella tradizione e nella passione per la cura delle materie prime. Nello stabilimento Algida di Caivano vengono infatti prodotti anche alcuni ingredienti dei propri gelati: vengono lavorate le nocciole crude, tostate e utilizzate per la granella e per il gelato; il caffè viene acquistato crudo, tostato e preparato in casa, così la cialda e il caramello, prodotto internamente ed esportato in tutta Europa.

PAN DI STELLE: DUE NUOVI PRODOTTI DA SOGNO PER IL “LOVE BRAND” NELLE CASE DI 10 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE

Pan di Stelle, love brand oggi nelle case di più di 10 milioni di famiglie italiane, presenta due nuove ricette ricche e premium: il gelato biscotto Pan di Stelle, un prodotto rivisto e rinnovato in cui un biscotto al cacao e nocciole racchiude un cremoso gelato alla panna e latte fresco italiano con tanti pezzetti di biscotto, e il Cono, una novità esclusiva. Per la prima volta è stato inserito il biscotto con le 11 stelline come topping, dal gusto tradizionale ma perfetto per essere consumato a -18 gradi. In un’architettura innovativa come il cono è stato ricreata l’esperienza di Pan di Stelle: dal biscotto al gelato alla panna con pezzetti di biscotto fino al cuore al cacao e nocciole e al cono, una croccante cialda al cacao, aromatizzata alle nocciole.

A caratterizzare le due nuove referenze l’alta qualità delle materie prime come il latte fresco italiano e la panna fresca, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità. Sono preparati con “cacao buono”, certificato Horizons. Il brand del Gruppo Barilla, infatti, dal 2017, supporta i progetti in Costa d'Avorio promossi dalla Fondazione Cocoa Horizons, l’organizzazione senza scopo di lucro creata da Barry Callebaut - il più grande trasformatore di cacao al mondo - impegnata in Costa D’avorio e Ghana.

CON IL BISCOTTO GELATO BAIOCCHI IL LEADER DELLA PRIMA COLAZIONE DEGLI ITALIANI, MULINO BIANCO, ENTRA NEL MONDO DELL’ICE CREAM

Mulino Bianco, leader dal 1975 della prima colazione degli italiani, si apre per la prima volta al mondo dei gelati con uno dei suoi prodotti più golosi ed amati dai consumatori: Baiocchi.

Un biscotto iconico che gode di una grande riconoscibilità grazie al suo sapore inconfondibile. Un brand con un’anima innovativa, che negli ultimi 5 anni ha acquisito ancora più rilevanza e leadership grazie all’estensione in nuovi formati e al lancio di nuove referenze, affermandosi come il primo biscotto del portafoglio Mulino Bianco nel mercato a valore. Un prodotto “cult” che in versione gelato presenta due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al cacao e nocciole, realizzato con ingredienti di alta qualità come le nocciole 100% italiane, il latte fresco italiano di alta qualità e un cacao sostenibile certificato RFA, in linea con i valori Barilla.

RINGO: UNA RICETTA RINNOVATA PER UNA SQUADRA VINCENTE

La scommessa per Ringo - love brand presente nelle case di 8 milioni di famiglie, riferimento soprattutto per bambini e ragazzi – è stata rinnovare un prodotto esistente e di successo. Una sfida interpretata da Algida attraverso una nuova ricetta con ingredienti di alta qualità, come il latte fresco italiano di alta qualità per renderlo ancora più cremoso e gustoso. Ringo Biscotto Gelato, nelle due varianti alla vaniglia e al cacao, è un prodotto con un giusto bilanciamento tra gusto e benessere, per rispondere alle esigenze del target teenager.

Non solo una ricetta migliorata ma anche un importante lavoro sui pack per renderli ancora più sostenibili: da una confezione in plastica si è passati ad una con il 75% di carta riciclata e completamente riciclabile