Dopo l’exploit social, l’atteso libro: Alessia Mancini ai fornelli prende per la gola tutti

Mercoledì 23 Novembre 2022, 09:48

Un ritorno attesissimo quello di Alessia Mancini, che dal 22 novembre arriva in libreria con il suo primo libro, Il sorriso è l'ingrediente segreto. Edito da Mondadori Electa, per Alessia il volume rappresenta un nuovo inizio professionale che unisce le sue due grandi passioni: quella per la cucina e quella per il beauty. Passioni già note agli utenti che la seguono quotidianamente sui suoi profili social, Instagram e Facebook, tra ricette e numerosi consigli. Numerose le ricette, i contenuti digitali e le dirette che Alessia realizza sui suoi social e che raggiungono coperture importanti, spesso superiori al milione di utenze attive. Il sorriso è l'ingrediente segreto è frutto proprio di questo successo e del desiderio da parte del pubblico. La Mancini per anni è stata, del resto, uno dei volti di punta di casa Mediaset. Oggi è artista, mamma e moglie, e i suoi tanti volti vengono fotografati in questo volume. Foto: Mondadori: Musica: BenSound

