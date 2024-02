Zeman, nuovo ricovero dopo l'applicazione di stent. Il primario: «Sta bene, semplice day hospital»

Nuovo ricovero per mister Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è stato ricoverato nuovamente nella clinica Pierangeli di Pescara dove 10 giorni fa si era sottoposto ad intervento per inserire stent: 4 alle coronarie e uno alla carotide. Si erano diffuse notizie di rigetto di uno stent ma il dottor Stefano Guarracini, primario di Cardiologia della clinica, rassicura sulle condizioni dell'allenatore boemo, 77 anni il prossimo 12 maggio.

Pescara, Zeman si dimette: «Sono costretto a fare questa scelta, mi dispiace lasciare»

«Mister Zeman ha fatto un semplice day hospital per ricontrollare la questione cardiaca e quella vascolare», le parole del medico che ha in cura il boemo già dalla lieve ischemia transitoria accusata il 12 dicembre 2023. «Con i colleghi della Vascolare, i dottori Salute e D'Orazio, abbiamo rivisto il mister che sta benissimo, sia per il cuore sia per la carotide. Già domani sarà dimesso ed osserverà un periodo di riposo dopo questo controllo di routine».

Dopo i problemi di salute, Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara calcio e per quest'anno la stagione calcistica per lui è terminata anche se continua a restare a Pescara, dove appunto è in cura e a frequentare lo stadio e il campo. A breve rientrerà a Roma.