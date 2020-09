San Salvo, zaino pieno di droga: arrestato un diciassettenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamattina, i militari della Stazionei di, unitamente a quelli delnel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un. I militari, avuto il sospetto che il ragazzo, già in passato indicato comeper i giovanissimi, potesse celare sostanze del tipo stupefacente, nel corso della mattinata hanno eseguito, con il supporto di una unità cinofila antidroga di Chieti, perquisizione personale e domiciliare a suo carico. La perquisizione locale terminava con esito positivo. Dentro l'abitazione, infatti, occultati in unonella sua camera da letto sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro: 4 dosi preconfezionate diper un peso complessivo di grammi 2.17; barattolo in vetro contenente grammi 29.80 di, 51 dosi preconfezionate diper un peso complessivo di grammi 69; una pietra dida grammi 11,22, une materiale utile per il confezionamento delle dosi. Le sostanze verranno inviate aldel Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne la percentuale del principio attivo e la capacità drogante. L’arrestato, al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato tradotto in una, ove è attualmente trattenuto, a disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, Dott.Due sere fa, gli stessi Carabinieri di San Salvo, dopo aver intensificato i servizi di prevenzione e repressione, specialmente nei pressi della Villa Comunale ove è avvenuta l’aggressione in danno di un giovane guineano, hanno identificaton quanto trovati in possesso di alcuni oggetti atti ad offendere il cui porto in luogo pubblico è vietato dalla Legge. In particolare i minori denunciati, avevano a bordo dei propri ciclomotori una mazza da baseball ed un martello frangi vetro, sottoposti a sequestro.