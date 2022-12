Messa di ringraziamento e prima uscita per Yelfry, il cuoco ferito a Pescara per una lite sugli arrosticini

Messa di ringraziamento nella chiesa di San Domenico a Chieti per la prima uscita di Yelfry Guzman, 23 anni, il dominicano costretto su una sedia a rotelle dopo i colpi di pistola ricevuti alla schiena lo scorso 10 aprile. Il fatto è accaduto a Pescara in piazza Salotto, Yelfry era il cuoco del ristorante Casa Rustì, ebbe una discussione sulla salatura degli arrosticini con il cliente Federico Pecorale che in un impeto d'ira gli scaricò addosso il caricatore della pistola colpendolo quattro volte alla schiena. A dieci mesi dal drammatico episodio, questa mattina Yelfry ha potuto lasciare il centro di riabilitazione a Sulmona e unirsi alla famiglia - mamma Melani, la sorella Meliza - per il periodo natalizio. La messa di ringraziamento per Yelfry è stata organizzata dall'amica Marisol dell'associazione dei dominicani in Abruzzo. Durante la cerimonia Yelfry ha ricevuto l'abbraccio del prete don Claudio Pellegrini e degli scout del gruppo Chieti 1. La giornata è proseguita con un pranzo al ristorante, sempre a Chieti.