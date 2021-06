"Will" sceglie L’Aquila come prima tappa del suo viaggio

Mercoledì 23 Giugno 2021, 14:19

L’AQUILA «Viviamo in un’epoca di trasformazioni e disgregazione. Mai nella storia dell'uomo il cambiamento è avvenuto alla velocità che viviamo ogni giorno. Mai come oggi le informazioni sono state così tante e così complesse. Ma chi è davvero curioso non si scoraggia. Per questo vogliamo promuovere le storie che contano. Difendere la corretta informazione di chi ci prova davvero. Per consentire a tutti di avere un'idea più chiara del mondo, dell'economia, della politica e della società. Questa è la nostra idea di futuro. Questo è Will».

Era il diciannove gennaio 2020, un mese prima del lockdown e Will spegneva la prima candelina, questo uno dei primissimi post apparso su uno dei canali social di Will, in questo caso di Instagram che oggi conta 874mila follower e i post sono diventati 1956.

La nuova piattaforma di informazione “Per capire ciò che ci circonda (e fare un figurone a cena)”-questo lo slogan presente in tutti i canali social- ha conquistato in pochissimo tempo, soprattutto un pubblico giovane; Will che tradotto letteralmente in lingua italiana significa futuro, «è una community- si legge nel loro sito web- di persone che guardano con passione ai grandi cambiamenti del nostro tempo e a come farne parte per una politica, un’economia e un mondo migliori».

I numeri di Will sono eloquenti, più di 5 milioni di like su Instagram e Facebook, più di 700mila membri nella community, più di 15 milioni di account raggiunti in un mese, più di 11milioni di visualizzazioni video sui social, più di 400mila download podcast in un mese con 13 autori che lavorano giornalmente sui contenuti.

Alessandro Tommasi, 35 anni di Varese è il ceo di Will mentre Francesco Zaffarano editor in chief della piattaforma d’informazione, hanno scelto Instagram come mezzo principale di diffusione, proprio perché il più utilizzato dai giovani. La prima tappa scelta da Will sarà L’Aquila è prevista per il 24 giugno, per poi proseguire in altre città dello stivale: Lecce, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Marsala, Acciaroli, Napoli, Roma, Tolentino, Rimini, Vinci, Reggio Emilia, Vicenza, Venezia, Varese, Biella, Torino, Genova, Milano, «piccoli borghi e grandi città, realtà innovative e nuovi e luoghi in cerca di riscatto, comunità che provano a ripartire e bellezze da riscoprire in un momento irripetibile come questa estate 2021, l’estate della ripartenza, dell’Italia di nuovo in movimento». Altre informazioni viaggeranno alla velocità di megabit. Stay tuned!

Sabrina Giangrande