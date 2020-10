Atletica, week end con la Maratona di Pescara

Consapevolezza, buon senso, educazione, massimo rispetto delle regole. La Maratona di Pescara si correrà nonostante il caos-Covid che sta colpendo l'Italia intera e che di fatto sta falcidiando anche lo sport.

Quella pescarese è una delle poche manifestazioni di Maratona e Mezza Maratona che si svolgono in Italia, nelle ultime ore è stato annullato in extremis anche il grande evento di Palermo sui 21 km.

Domani mattina si disputerà a Pescara la Maratona D'Annunziana (il nome con cui era stata fondata venti anni fa dal compianto e indimenticabile Renato D'Amario), organizzata dalla Asd Vini Fantini. "Nonostante tutto ci saremo ed è quasi un miracolo; organizzare un evento del genere con il rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie non era facile - ha spiegato in conferenza stampa l'organizzatore, Alberico Di Cecco - Abbiamo dovuto fermare le iscrizioni a quota mille, spalmando i vari eventi, sabato gare per i bambini e passeggiata, domenica maratona (42,2) e mezza maratona (21 km), permettendo di ritirare i pettorali da sabato in varie fasce orarie. Grazie alla Uisp e all'Amministrazione comunale possiamo presentare questo evento che raggiunge il traguardo dei 20 anni".

Sport e solidarietà. Su questi aspetti si è intrattenuta Patrizia Martelli, assessore allo sport del Comune di Pescara: "Dovremo far rispettare agli atleti tante prescrizioni sanitarie, ma siamo felici di aver potuto fare svolgere questa manifestazione che unisce sport e solidarietà grazie alla presenza dei partner Isav e Lilt, in campo per sensibilizzare alla prevenzione".

Come sempre c'è la valenza agonistica, con atleti di rilievo quali Santoro e Ricatti tra gli uomini piuttosto che Moroni tra le donne, ma mai come quest'anno l'attenzione si sposterà sul rispetto del protocollo Covid.

Partenza domattina alle 9 in blocchi da 50 atleti per ogni start, mascherine e distanziamento sempre tranne che durante la gara, percorsi leggermente modificati (un solo passaggio sul Ponte del Mare, piuttosto che i due tradizionali) proprio per evitare il più possibile situazioni di assembramenti.

Partenza e arrivo in via Nicola Fabrizi - Piazza Salotto, occhio alla situazione traffico sul lungomare sia direzione Francavilla sia Montesilvano e ovviamente nelle zone limitrofe al centro di Pescara.

