Vuol vedere Roma e scompare durante il viaggio

Parte per un viaggio per Roma e fa perdere le proprie tracce. Non si hanno più notizie da oltre un mese di Alfonso Di Agostino, un 48enne italo-venezuelano residente a Roseto, operaio di una ditta di surgelati della zona. Aveva deciso di fare un viaggio a Roma e nella mattinata di giovedì 1 marzo era salito su un bus di linea alla volta della capitale. Appena arrivato, intorno alle 13, aveva fatto una telefonata alla compagna dicendo che sarebbe tornato in serata. Ma a Roseto il 48enne non ha più fatto ritorno. La donna, che il giorno seguente si è recata nella caserma dei carabinieri di Roseto per denunciarne la scomparsa, avrebbe provato a chiamarlo più volte ma il suo cellulare era sempre spento, inoltre, l'uomo aveva lasciato a casa il caricabatterie. Il caso è stato trattato anche nell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" andato in onda su rai3 mercoledì scorso che ha fornito alcuni dettagli utili per eventuali segnalazioni di avvistamento: Di Agostino, al momento della scomparsa, indossava una giacca a vento blu, un maglione marrone a rombi, un pantalone bordeaux e scarpe scure. A casa aveva lasciato anche le chiavi, ma aveva con sè i documenti e una tessera bancomat.



Intanto, procedono le ricerche e gli investigatori si stanno concentrando sulla capitale, dove le celle telefoniche agganciate durante l'ultima telefonata con la moglie sembrano confermare la sua presenza nella città. Ma da qui potrebbe essersi spostato verso altri luoghi. Resta il mistero sulle ragioni della sua scomparsa: l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'allontanamento volontario, anche se i motivi restano ancora avvolti nell'ombra.

