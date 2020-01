Ortona, tifoso colto da malore durante la partita in Coppa Sieco-Brescia

Finisce male per la Sieco di Ortona il sogno di andare alla semifinale di Coppa Italia. Il Brescia, che ha disputato una partita di livello superiore, ha piegat questa sera gli abruzzesi con uno 0/3 in casa. Nel corso della gara di pallavolo, disputata al palazzetto della sport di Ortona, un tifoso biancazzurro si è sentito male ed è stato soccorso dal medico e dallo staff sanitario della squadra. Le sue condizioni sono state giudicate serie, è stata subito allertata l'ambulanza e il tifoso di Ortona è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Chieti per accertamenti. Ultimo aggiornamento: 22:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA