Il degradè di Fabio Rosito finisce sulla rivista “Vogue””

L’AQUILA E’ stata pubblicata l’altro ieri su Vogue Italia, un’intervista all’hairstylist aquilano Fabio Rosito titolare dell’omonimo salone, il titolo del servizio: “Colore capelli, il degradé è l’effetto dell’estate”. Sulla famosa rivista, considerata la migliore rivista di moda al mondo, in particolare viene spiegata una tecnica di schiaritura dedicata ai capelli che farà sicuramente tendenza questa estate, già sperimentata dallo stesso Rosito da circa tre anni nel suo salone.

«La cosa più importante per una donna, dopo il suo talento, è il suo parrucchiere» è quanto scrive in uno dei suoi post Rosito in questo caso parliamo della pagina ufficiale di Instagram che conta 4.251 follower, mentre in quella di Facebook, sono 3.054 i like e 3.116 i follower totali. E come dargli torto? Ormai l’attenzione al look, alle mode, è sempre in continua crescita e si evolve in un nanosecondo, bisogna essere sempre pronti ai molteplici cambiamenti imposti dal mondo estetico e Fabio Rosito, ne sa qualcosa; 35 anni, aquilano, da vent’anni si prende cura dei capelli, inizia giovanissimo a formarsi a circa 18 anni tra Roma, Milano, Londra e Dresda in Germania; la passione che mette nel suo lavoro, sprizza da tutti i pori, basta entrare nel suo salone, per capire l’atmosfera che si respira, un vento di positività rigenerante. Nel suo staff Marika e Luca, rispettivamente sorella e cugino, presenze storiche al fianco di Rosito, ma tutti i suoi collaboratori sono dei validi aiuti, perfettamente inquadrati in un sano, qualificato e effervescente ambiente lavorativo.

La crisi legata all’emergenza Covid-19, non ha fermato Rosito che non si è perso d’animo, anzi tutt’altro, infatti nel lungo lockdown si è rimboccato le maniche e appena è stato possibile ha provveduto alla sistemazione del salone, con un aggiornamento degli spazi nel rispetto delle normative di distanziamento per la sicurezza, per poter riaprire con una sferzata di energia il suo salone, tornato a splendere nuovamente negli originali arredi.

Per il servizio, la modella scelta è stata la giovane aquilana Giulia Cannavicci, mentre Alessandra Visioni, sempre aquilana, si è occupata del make up, Sara Lecci, romana, per stylist e fotografia.

«Tendenzialmente il segreto per il raggiungimento dei risultati- afferma Rosito- sta nell’aggiornamento continuo, oltre a una buona dose di umiltà e tanta forza di volontà» e conclude con una sua affermazione: «Chi si forma non si ferma».

Sabrina Giangrande