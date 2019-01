Vive solo e non riesce a chiedere aiuto: trovato morto dopo due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia ieri in via Marinelli a Montesilvano (Pe). Un uomo di 87 anni, Felice Florindi, è stato trovato senza vita all'interno dell'abitazione, in cui viveva da solo. Sul corpo nessun segno di violenza, per cui si ritiene che abbia accusato un improvviso malore e non abbia fatto in tempo a chiedere aiuto. Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni fa. A fare la scoperta, sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcuni vicini di casa, preoccupati perché l'anziano non rispondeva alla porta e non si vedeva più in giro. Insieme ai vigili, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono stati pertanto avvisati i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta, che si sono occupati degli accertamenti. Nessun dubbio sulle cause naturali della morte. Per capire quando si sia verificato con esattezza il decesso, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Un vero e proprio dramma della solitudine. A novembre, un altro anziano, un 85enne, era stato trovato morto nella sua casa in via Gramsci. Anche in questo caso a dare l'allarme erano stati i vicini, preoccupati perché non lo vedevano da qualche giorno, da quando cioè era tornato dalla casa di riposo in cui la moglie era ricoverata.