Violenza dopo la festa di Halloween, la ragazza non ricorda nulla per lo choc

Non ricorda nulla della presunta violenza sessuale la ragazza di 21 anni abusata a Carsoli (L'Aquila) dopo la festa di Hallowee. Così la Procura ha chiesto ai carabinieri di continuare le indagini al fine di ricostruire lo stupro subìta dalla studentessa universitaria lungo le scalinate di un centro commerciale. Ieri mattina, ad Avezzano, c’è stato un lungo summit tra il magistrato inquirente, Ugo Timpano, e il maggiore dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, Silvia Gobbini, durante il quale sono state analizzate le indagini e in particolare le testimonianze delle amiche e degli amici della vittima. Sono state prese in esame i certificati dei medici del Pronto soccorso che hanno visitato la studentessa per accertare se la violenza era avvenuta e le immagini delle telecamere poste nei locali circostanti.Fondamentale ai fini dell’indagine il racconto della vittima che però non ricorda assolutamente nulla. La ragazza, infatti, approfittando della festa alle streghe aveva bevuto qualche bicchiere di troppo tanto da non riconoscere il suo aggressore e non ricorda cosa sia successo. Non riesce a focalizzare se avesse familiarità con questo ragazzo e se lo aveva incontrato quella sera stessa o in precedenza in qualche altra occasione. Non ricorda neppure perché abbia abbandonato il locale dove si stava festeggiando Halloween e sia andata in quel posto buio.