Violentò due volte una bambina: arrestato un 46enne

Nel 2012 almeno in due occasioni abusò di una bambina e nel 2018 fu condannato a otto anni, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per violenza sessuale aggravata. Per questo un 46enne di Pescara è stato arrestato dalla polizia in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura: deve scontare 14 anni e quattro mesi di reclusione. Infatti oltre alla condanna del 2018 ve ne sono altre, divenute definitive, per maltrattamenti in

famiglia, lesioni e violazioni alla normativa sugli stupefacenti.



Le indagini della squadra Mobile di Pescara consentirono di accertare due episodi di violenza sessuale ai danni di una minore di 14 anni, che fu anche ascoltata in audizione protetta in sede di incidente probatorio. Il 46enne, rintracciato ieri pomeriggio nella sua abitazione dagli agenti della Mobile, si trova ora nel carcere di San Donato. © RIPRODUZIONE RISERVATA