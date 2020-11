Violentata e lasciata morire sotto il tunnel: romeno condannato a 11 anni

Condannati entrambi gli imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni, affetta da problemi psichici, morta nell'agosto 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara, dopo essere stata violentata.



Il tribunale collegiale di Pescara ha condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione Nelu Ciuraru, per violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata, e a due anni Robert Cioragariu, accusato soltanto del secondo reato. Il pm Rosangela Di Stefano aveva chiesto 14 anni per Ciuraru e 3 anni per Cioragariu. Le motivazioni della sentenza saranno rese note il prossimo primo febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA