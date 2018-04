La violenta, le fa la pipì addosso e poi le buca un polmone

di Teodora Poeta

L’ha violentata e picchiata per chissà quanto tempo per soddisfare le sue esigenze sessuali e quando non riusciva ad eccitarsi perché troppo ubriaco è arrivato al punto di urinarle addosso. Una storia di ripetute violenze familiari tra una coppia di conviventi, lui un 40enne residente a Pineto con un foglio di via da Teramo per un precedente con la sua ex moglie, lei, invece, una sua coetanea forse troppo innamorata per lasciarlo oppure ormai troppo dipendente da quell’uomo con il quale era andato a vivere insieme.In casa con loro c’era anche la figlia della donna, pure lei maltrattata e picchiata dal 40enne e costretta a vivere quelle continue violenze. Ieri l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Teramo su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta e ottenuta dal pm Laura Colica, a firmarla il gip Roberto Veneziano. Pesantissime le accuse: violenza sessuale continuata pluriaggravata, ubriachezza abituale e maltrattamenti in famiglia. Al momento l’uomo è rinchiuso nel carcere di Castrogno.A far scattare le indagini è stata la segnalazione da parte dei medici del Pronto soccorso di Atri dove la donna è arrivata con una costola fratturata e un polmone perforato. A provocare le lesioni erano state le botte del compagno e i medici lo avevano subito capito. La notte precedente, infatti, così come poi gli inquirenti hanno accertare, il 40enne avrebbe picchiato più volte la compagna, costringendola a subire rapporti sessuali, tutto sotto la minaccia di morte.A raccontare come si sarebbe svolta quella tremenda sera è stata la stessa vittima. Agli inquirenti ha confermato i tanti episodi di maltrattamenti, anche contro sua figlia. La sera in cui è finita all’ospedale il compagno, dipendente dall’alcool, non riusciva ad eccitarsi e così le avrebbe urinato addosso come gioco erotico. Poi dopo averla violentata e picchiata, entrambi hanno preso dei calmanti. È stata la mattina seguente che lei è riuscita ad allontanarsi quando lui è uscito per andare a compare altri alcoolici. La luce del giorno le è servita per raggiungere di nascosto l’ospedale. Lì è stata curata e ricoverata per la costola rotta e il polmone perforato, ma sarà lungo il percorso per curare le ferite interiori che quell’uomo le ha provocato con le botte e le violenze sessuali. Maltrattamenti inferti pure a sua figlia.