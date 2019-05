Ragazzo picchia migrante, è caccia all'uomo a Roseto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se le sono date di santa ragione presso nello spiazzale di un distributore di benzina, verso le 20, sulla Ss 16, in pieno centro a Roseto degli Abruzzi (Teramo), e sotto gli occhi di numerosi passanti. Che non hanno potuto far altro che allertare i soccorsi.Da quanto appreso, i due, un ragazzo minorenne ospite in un centro d’accoglienza e l’altro maggiorenne (ancora da identificare) dopo un'accesa discussione sono arrivati alle mani. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per medicare la vittima del violento pestaggio e i Carabinieri della stazione di Roseto per cercare di identificare l’aggressore. Per il momento ancora in fuga. Utile per gli inquirenti anche un video ripreso da un anonimo, e poi pubblicato sui social network. Che nemmeno a dirlo in poche ore è diventato virale.Sui motivi del litigio non c'è chiarezza, ma dato che tra gli immigrati presenti nella zona si sono verificati diversi episodi di spaccio, non è da escludere che lo scontro tra i due potrebbe essere sorto per una questione di droga. Il fatto è al vaglio dei Carabinieri.