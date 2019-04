Vincono il concorso ma il posto di lavoro non c'è. Il giudice dà ragione all'azienda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2015 erano risultati vincitori, insieme ad altri due candidati, di un concorso per lavorare, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di istruttore amministrativo a Teateservizi, a Chieti. Ma l’assunzione non è mai arrivata, così hanno deciso di presentare un ricorso che pochi giorni fa il giudice del lavoro Ilaria Prozzo ha integralmente respinto in due diverse sentenze, approvando il comportamento della società. Le parti, i due ricorrenti da un lato e Teateservizi, rappresentata dall’avvocato Valerio Speziale del foro di Pescara, dall’altro, si sono fronteggiate giovedì, in due procedimenti separati al tribunale di Chieti, con identico esito.L’avvio della vicenda risale a oltre un decennio fa: era dicembre 2008 quando la società bandì il concorso per titoli e colloquio. Espletate le varie procedure, a novembre 2015 venne pubblicata la graduatoria, in cui i due ricorrenti risultavano fra i vincitori. Tuttavia, quattro anni dopo, non sono mai stati chiamati ad iniziare il lavoro. Un esito del tutto legittimo, secondo il giudice, che ha accolto in pieno la memoria difensiva di Speziale, respingendo il ricorso presentato lo scorso ottobre. Come si evince dalla sentenza, infatti, il bando di concorso specificava in maniera esplicita che la nomina dei vincitori sarebbe stata subordinata «a una valutazione discrezionale della società, “secondo necessità operative della stessa”». La stessa riserva è stata ribadita in una comunicazione inviata ai vincitori dopo la pubblicazione della graduatoria, in cui si specificava la riserva sulla convocazione «in relazione alle necessità operative della società e alla disponibilità in pianta organica del posto messo a concorso».Inoltre, in virtù del suo status di società interamente controllata dal Comune di Chieti, l’azienda è soggetta al «principio del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale», oltre ai «vincoli posti dal patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica». Infine, il Comune avrebbe dovuto adottare un «proprio atto di indirizzo, con indicazione di criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Tale atto non risultava essere stato adottato dal Comune di Chieti all’atto dell’approvazione della graduatoria», dunque Teateservizi non avrebbe potuto procedere all’assunzione. Insomma, sussistenti questi limiti, vincere il concorso non è sufficiente per poter essere iniziare un rapporto di lavoro, che anzi non può esserci finché non vengano eventualmente eliminate le condizioni avverse all’assunzione. Il giudice ha ovviamente rigettato la richiesta dei ricorrenti del pagamento dei danni esistenziali.