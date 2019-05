Vince centomila euro al Gratta e Vinci. In tabaccheria sospetti sulla cliente abituale "scomparsa"

Vincita di centomila euro nella “Tabaccheria delle Grazie”, a Teramo, in largo Madonna delle Grazie, con un biglietto del nuovo Gratta e Vinci “Nuovo 50X”. Ai titolari Marco Albi e Cristian De Flavis la comunicazione è giunta dalla Lottomatica che gestisce il gioco. La giocata risale a qualche giorno fa. Il tagliando vincente è stato già presentato in banca per la riscossione del premio. Curiosità nel quartiere per identificare il fortunato vincitore. «Per il momento non si è presentato nessuno per felicitarsi della vincita – afferma Marco Albi, uno dei titolari –, comprendiamo e rispettiamo la sua discrezione, anche se io e il mio socio siamo convinti che si possa trattare di uno dei nostri clienti abituali. Adesso speriamo che si ricordi di noi. Anche in maniera anonima. Comunque siamo molto contenti che tra i 24 milioni di tagliandini diffusi nelle ricevitorie aderenti alla Lottomatica in tutta Italia, uno dei 6 premi da 100.000 euro, previsti per questa tipologia di Gratta e Vinci, sia stato vinto proprio nella nostra tabaccheria».

Gratta e Vinci, vinti 5 milioni di euro. È caccia al milionario, il fruttivendolo: «Non ho vinto io»

Gratta e vince 5 milioni (spendendo 20 euro), l'incredibile reazione del fortunato in tabaccheria



Nei dintorni della tabaccheria però si vocifera che possa trattarsi di una signora teramana che gioca abitualmente. Ad insospettire gli abitanti del quartiere largo Madonna delle Grazie è stato il comportamento della donna. Da presenza costante alla sua totale assenza dal giorno della vincita.

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA