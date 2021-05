18 Maggio 2021

di Saverio Occhiuto

(Lettura 2 minuti)







PESCARA- Soggiorni vacanza per ragazzi in Italia e all'estero. Chi pensa di avere particolare esperienza e attitudine ad occuparsi di bambini e adolescenti durante il tempo libero, ha adesso anche una nuova opportunità di lavoro.

Il 27 maggio prenderanno il via le selezioni online per i candidati abruzzesi di Giocamondo, uno dei principali tour operator del settore. I posti a disposizione per la prossima stagione estiva sono 500, da un minimo di 2 settimane lavorative a un massimo di 6 (fine giugno metà agosto).

Tutto nel rispetto dei protocolli Covid, specifica l'azienda, purché ci sia la disponibilità a raggiungere una delle sedi, anche le più lontane, dei centri vacanza. Per l'Italia: Marche, Piemonte, Lombardia, Trentino, Lazio, Sardegna, Puglia, Valle d'Aosta. All'estero: Regno Unito, Irlanda, Spagna, Malta, Stati Uniti, Olanda ed Emirati Arabi. L'età minima richiesta è 21 anni per l'Italia e 23 per le località straniere.

Chi intende partecipare alla selezione dovrà avere esperienza di accompagnamento di gruppi, competenze nel campo ludico, sportivo e ricreativo.

Naturalmente amare il lavoro di squadra e avere dimestichezza con i viaggi formativi aiuterà i candidati, assieme a una buona conoscenza della lingua inglese. Molteplici le figure professionali ricercate quest'anno dal tour operator: animatore socio-educativo, addetto al segretariato dei centri estivi, assistente interno, sorvegliante notturno, responsabile sportivo e di animazione, insegnante di lingua inglese, educatore specializzato nell'approccio ai diversamente abili.

Ma anche medici e infermieri laureati (obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale) e operatori socio-sanitari. Sul sito giocamondo.it, alla sezione lavora con noi, è possibile avere altri dettagli sulle selezioni del personale che per l'area Abruzzo si svolgeranno il 27 maggio. Attraverso Giocamondo Study, la società organizza anche corsi d'inglese riconosciuti dal Miur.

L'estate 2021 parte da qui, con una buona opportunità di lavoro tra i sorrisi e la spensieratezza dei ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA