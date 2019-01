I vigili del fuoco salvano un gatto intrappolato su una pianta da due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recuperato oggi, verso le ore 15, da parte dei Vigili del Fuoco, un gatto rimasto intrappolato sopra un pino. Era sotto la pioggia da due giorni. E' successo in via Adriatica, a Roseto (Teramo).«È stata una scena commovente – dice ‎Ludovico De Ninno‎, volontario dell’associazione Qua La Zampa –. Quando il Vigile del fuoco ha allungato la mano per prendere il gatto, lui non è scappato, anzi, gli ha poggiato zampa sul palmo. Come per dire: - grazie, mi hai salvato! - Ho l’unico rimpianto di non essere riuscito ad immortalare questa scena, purtroppo l’emozione ha preso il sopravvento su di me e sono rimasto imbambolato». Stando al racconto del volontario, quel gatto erano due giorni che piangeva e si lamentava perché aveva paura a scendere dalla pianta. Addirittura, alcuni abitanti della zona per convincerlo gli avevano anche messo del cibo sotto l’albero. Ma niente da fare. Allora decisione di chiamare i Vigili del Fuoco per metterlo in salvo.