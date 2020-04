© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vado a fare due passi” - ha detto, ma pur essendo agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in giro, per giunta in tempi di coronavirus, quando da casa si può uscire solo per motivi più che comprovati. E’ la scena a cui hanno assistito i carabinieri del Norm di Chieti quando hanno fermato un trentanovenne foggiano residente in città. L’uomo, che passeggiava in centro, fermato e controllato, risultava agli arresti domiciliari. Ha tentato di giustificare la sua evasione dalle mura domestiche affermando che la forzata convivenza con cinque persone della sua famiglia lo stava conducendo al manicomio. E’ stato denunciato a piede libero per evasione e ha subito la sanzione di 280 euro di multa. Un 46enne di Chieti, invece, probabilmente pensava di poter passare inosservato portandosi un cane al guinzaglio in un centro città quanto mai deserto in questo periodo: e si aggirava in piazza Trento e Triste come se fosse in attesa di qualcuno. È lì che l’hanno notato da due vigili urbani, i quali, vedendo passare una pattuglia dei Carabinieri, ne hanno chiesto il supporto per un controllo. Dalla tasca della giacca dell’uomo sono venuti fuori sette grammi di hashish e 215 euro, frutto probabilmente delle cessioni della mattinata, e poi durante la perquisizione dell’appartamento è sbucato un bilancino di precisione per la suddivisione in dosi.