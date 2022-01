Auto a fuoco a Chieti scalo, un video riprende il piromane

E' di origine dolosa l'incendio che questa sera ha gravemente danneggiato una Lancia Y ultimo modello che era posteggiata a Chieti Scalo, in via Colle dell'Ara. L'allarme è scattato poco prima delle 19.30. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco e per le indagini il personale della Squadra Mobile della Questura, coordinato dalla dirigente Miriam D'Anastasio. Secondo quanto si è appreso, ci sono immagini che avrebbero in parte immortalato l'azione criminosa: un video nel quale si vede un uomo, sembrerebbe un giovane, il quale dopo aver cosparso di liquido infiammabile l'auto, ha appiccato il fuoco. L'auto incendiata viene utilizzata da una ragazza.