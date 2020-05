Video tutorial on line per i bambini con i Brucaliffo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un teatro online post emergenza, con l’auspicio che si torni presto agli spettacoli dal vivo, essenza di vitale importanza per tutti, attori e spettatori. Ad illustrare l’idea è Cecilia Cruciani presidentessa dell’Associazione Brucaliffo, da diversi anni opera nel campo della ricerca teatrale e svolge attività di volontariato presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila con il progetto “Clown in Corsia”, inoltre collabora con altri progetti internazionali di solidarietà e fa parte della Federazione nazionale clowndottori.In questi giorni di confinamento forzato, Brucaliffo propone in rete alcune attività dedicate ai bambini ed elaborate dagli esperti che in questi mesi non possono entrare nelle classi ma che volontariamente si stanno mettendo in gioco per allietare le giornate passate a casa.Il teatro per bambini da sempre considerato come uno strumento comunicativo di grande efficacia, sta vivendo un periodo di chiusura, minando la sua naturale capacità di assolvere ad una funzione “sociale” di grande valore, ma le idee degli attori non si esauriscono e con l’aiuto della tecnologia riescono a sopperire alla mancanza di contatto fisico, attuando originali e divertenti mini corsi online dedicati ai più piccoli, così come stanno sperimentando i Brucaliffo, proponendo dei “Video tutorial”, da seguire stando comodamente seduti sul divano, insieme a mamma e papà; ce n’è per tutti i gusti, dal “Laboratorio di teatro e circo-le emozioni”, “La giocoleria”, per imparare a costruire delle palline e diventare bravissimi giocolieri oppure “Giochiamo con la voce” con proposte e modi diversi per giocare con la voce e conoscere meglio le proprie emozioni. I bambini possono partecipare attivamente seguendo le lezioni ed inviare dei disegni con i loro personaggi preferiti.