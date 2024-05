Lei lo lascia, lui si vendica e mette il video hard sul web: a processo

Video osé della ex fidanzata e dei loro rapporti intimi finiscono su un sito Internet. È iniziato il processo al tribunale di Avezzano nei confronti di un giovane di Celano, N.F., 30 anni, con le accuse di stalking aggravato (dalla relazione affettiva con la vittima) e violazione della privacy, per aver pubblicato un video sexy di una ragazza avezzanese che aveva deciso di interrompere il rapporto sentimentale dopo due anni.

La storia è identica a tante altre: lui e lei si conoscono in un locale, all’inizio la passione è travolgente e il legame amoroso sembra fortissimo. Poi però, come troppo spesso accade, qualcosa tra i due si rompe. Lei si accorge che lui è diventato troppo geloso e decide di lasciarlo. Ma lui non accetta. Prima cerca di convincerla con le buone, poi, secondo l’accusa, passa alle cattive. Così, dato che lei aveva avuto l’ingenuità di farsi riprendere con la telecamera del cellulare durante un rapporto sessuale, decide di mettere in Rete le immagini.

A quel punto un amico avverte la ragazza che su Internet gira un suo video osé e lei, dopo aver visionato le immagini, sporge denuncia. Adesso il giovane è accusato di stalking con l’aggravante di essersi avvalso di un mezzo pubblico quale Internet e il social network Facebook. A seguire l’inchiesta è la polizia giudiziaria della Procura che ha acquisito il video e ha rimesso un rapporto al magistrato inquirente, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del giovane per stalking e per violazione della privacy.

I FATTI

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva deciso di troncare la relazione sentimentale, diventata ormai una gabbia, ma lui non ne voleva sapere e per punire la ex fidanzata, conosciuta in un locale, ha utilizzato i social come arma per la vendetta, riversando online una serie di immagini che si erano scattati durante i momenti di intimità trascorsi insieme. Ma non solo. L’uomo per mesi ha preso di mira l'ex compagna, tormentandola con telefonate, messaggi, appostamenti sotto casa e seguendola negli spostamenti, alternando tentativi di ricucitura affettiva del rapporto a veri e propri insulti, fino ad arrivare alla pubblicazione delle immagini su internet. Ad un certo punto, la donna non è riuscita più a tollerare la persecuzione e ha deciso di sporgere querela, chiedendo aiuto alle forze dell'ordine.

Il giovane, assistito dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, deve rispondere anche di minacce e aggressioni continue: un giorno, dopo averla tempestata di telefonate, la raggiunge in un ristorante di Celano e, dopo una scenata di gelosia, la minaccia perché frequentava un altro ragazzo.

Un altro giorno, in piena piazza, davanti ad altre persone, l'apostrofava con parole offensive e volgari.