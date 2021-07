Abruzzo, il viadotto della Fornaca in A24 demolito con l'esplosivo: le immagini spettacolari

Mercoledì 7 Luglio 2021, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 17:00

Come da cronoprogramma in Abruzzo questa mattina è stato fatto saltare in aria il viadotto Fornaca sulla A24, zona di Lucoli, nei pressi di Sant’Andrea in provincia dell’Aquila. La delicata operazione di demolizione fa parte dei lavori per la messa in sicurezza di alcune parte delle autostrade abruzzesi ammalorate.

L'area è stata fatta evacuare e il tratto Tornimparte L'Aquila Ovest, è stato chiuso per tre ore In entrambe le direzioni e il traffico deviato. Il sindaco di Lucoli Walter Chiappini: «Le operazioni si sono svolte in piena sicurezza e nel giro di una mezz’ora è stato fatto tutto».