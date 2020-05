© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il tempo impiegato per cambiarsi e passare le consegne va considerato orario di lavoro. Laha dato ragione a oltre 200 infermieri della, che confermano l’orientamento della prima sentenza. Le cause riguardano il diritto a vedersi riconosciuti 10 minuti prima e dopo il turno di lavoro (20 minuti complessivi) per compiere lae passaggio delle consegne. Quest’ultimo punto è un elemento di novità e specifico della categoria che infatti la Cassazione ritiene «per le funzioni che è chiamata ad assolvere lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole dieconomica» sottolineando che in questo modo si è inteso «imprimere a tale attività una nuova rilevanza, accrescendo la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale».La sentenza arriva dopo una lunga battaglia giudiziaria del Nursind, impegnato a veder riconoscere questo tempo come lavorativo. Ora la Asl dovrà riorganizzare le presenze per rioprire tutti i turni senza problemi.