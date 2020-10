Venezuelano fa pipì negli uffici dell’anagrafe: arrestato

Il venezuelano di 55 anni, senza fissa dimora, nei giorni scorsi ha terrorrizzato prima i servizi sociali di Giulianova, poi l'anagrafe. e il centro di igiene mentale, minacciando gli impegieti e distuggendo vetri di uffici e del reparto e addirittura danneggiando l'auto di un dipendente del Cim perché non gli veniva data un casa, che pretendeva da servizi che nulla hanno a che vedere con l'assegnazione di alloggi a indigenti. Nei giorni scorsi si era presentato davanti agli uffici dei servizi sociali con un certificato medico in mano chiedendo di poter ottenere una casa, il suo stato era molto alterato e per tre volte sono intervenuti i carabinieri. E solo dopo vari interventi è stato arrestato. Ora si viene a sapere che il venezuelano ha fatto anche la pipì negli uffici dell’Anagrafe del Comune, sfregio che non era stato sottolineato ed è invece molto grave.

Ultimo aggiornamento: 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA