Vendeva medicinali senza ricetta: farmacista pescarese sospesa dal Nas

Farmacista del Pescarese sospesa dopo una segnalazione dei carabinieri del Nas. A seguito di un'ispezione nell’attività in cui lavora, i militari hanno accertato che dispensava medicinali senza la prescrizione medica necessaria o comunque nonostante fosse priva di alcuni dati come codice fiscale o nome e cognome del paziente. Pubblicizzava inoltre attività, servizi sanitari e autoanalisi. Alla luce di quanto emerso, l’Ordine dei farmacisti della provincia l’ha sospesa dall’esercizio della professione di farmacista per 45 giorni. I controlli nelle farmacie proseguiranno a tappeto. Tempo fa, segnalati all’autorità giudiziaria i responsabili di tre attività abruzzesi in quanto svolgevano illegalmente esami clinici. Impiegavano cioè abusivamente test autodiagnostici per analisi del sangue. Elevate pesanti sanzioni inoltre nei confronti di numerose farmacie che spedivano prescrizioni mediche prive dell’indicazione dell’intestatario.