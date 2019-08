Veicolo in fiamme sulla A24 questa mattina, intorno alle 7.30, al km125 tra Assergi e San Gabriele Colledara. Per circa un’ora il traffico è rimasto bloccato su questa tratta, direzione Roma: entrata consigliata Assergi. Un veicolo ha preso fuoco per un probabile corto circuito con vigili del fuoco e personale di Strada dei Parchi giunti sul posto per i soccorsi.



Una lunga fila di automobili si poteva scorgere uscire dal Traforo del Gran Sasso.