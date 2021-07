Sabato 10 Luglio 2021, 08:47

Al santuario di San Gabriele, domani, verranno ordinati quattro nuovi sacerdoti. Tra loro c’è anche don Luigi Filipponi, 61 anni, di Teramo, padre di tre figli nati dal matrimonio con Simonetta Di Natale, scomparsa per una malattia nel 2008. La sua storia colpisce perché, così come lui stesso racconta: «Ho sempre vissuto la Chiesa, sin da ragazzo, nell’Azione cattolica, e poi con moglie, negli anni ’90, siamo diventati responsabili delle giovani coppie».

A distanza di qualche anno dalla scomparsa di Simonetta, don Luigi ha avuto un’altra relazione. La chiamata vocazione è arrivata all’improvviso: "Ho sentito una dolcezza dentro". Ma ha voluto attendere. «Per un po’ di anni sono stato in bilico – racconta ancora -. Non sapevo se proseguire quella relazione o abbracciare la fede». Accanto a lui ha trovato un grande sostegno spirituale, don Davide Pagnottella. «Quando ho compreso quale era la mia strada, ho fatto un discernimento e l’ho comunicato a quella persona che più o meno l’aveva capito»

Anche i suoi tre figli hanno capito e accettato la sua scelta di vestire l’abito di sacerdote. Ma come concilierà l’essere padre e prete? «Io cercherò di fare bene il sacerdote – dice – senza dimenticare di essere padre. Adesso il Signore mi ha affidato il gregge. La cosa importante è che i miei figli sono diventati grandi (la più piccola vive all’estero ed è tornata per la cerimonia di domani, ndr), sennò non sarebbe stato possibile». Lunedì, coincidenza ha voluto, che proprio nel giorno in cui don Luigi celebrerà la messa novella ricorrerà il compleanno della moglie. Se fosse stata viva, avrebbe compiuto 61 anni. In chiesa sarà suo marito a ricordare il suo nome tra i defunti, in un’occasione davvero speciale. Come speciale è la cerimonia di consacrazione di domani, a San Gabriele, con il vescovo, monsignor Lorenzo Leuzzi, quando diventeranno sacerdoti anche don Paolo Daniele Di Mattia, 46 anni, attualmente in servizio pastorale nella parrocchia di San Rocco a Montorio. Quinto di cinque figli, è nato in Canada, ma cresciuto a Piano d’Accio. E poi ancora don Eugenio Merrino, 36 anni, originario di Messina, lui in servizio nella parrocchia di San Flaviano a Giulianova, e padre Luca Chirizzi, 38 anni, nato a Venezia da genitori pugliesi trasferiti al Nord, appartenente all’ordine degli Oblati di Maria Vergine nella comunità di Teramo nella parrocchia di San Berardo.