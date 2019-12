Vede l'auto del padre distrutta dall'incidente: lo choc è fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva visto la macchina del padre distrutta da un incidente stradale e, per questo, era stato colto da un grave malore, probabilmente acuito anche da pregressi problemi di salute. Fatto sta che l’uomo non ce l’ha fatta: Valerio Isola, di 53 anni dell’Aquila, ricoverato nel reparto Utic dell’ospedale del capoluogo, nella giornata di ieri è morto in seguito a una serie di complicanze dovute a problemi di cardiopatie di cui l’uomo soffriva.A quanto pare sarebbe stata una aritmia a far precipitare il quadro clinico dell’uomo: i medici, prontamente intervenuti non sono hanno potuto fare nulla. Anche se non vi è una correlazione certificata tra la morte del paziente e quanto accaduto il 21 novembre scorso, c’è da registrare che il 53enne era stato colto da malore dopo essersi precipitato sulla superstrada L’Aquila-Bazzano perché avvertito dai soccorritori che suo padre era stato protagonista di un incidente stradale dal quale era rimasto fortunatamente illeso. Ma il vedere in quei frangenti solo l’auto quasi completamente distrutta con l’uomo già trasferito al Pronto soccorso, con il pensiero alle possibili conseguenze gravi, gli aveva provocato un infarto.