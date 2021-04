1 Aprile 2021

Vasto piange per l'improvvisa scomparsa di Valter Marinucci, aveva 56 anni. Era presidente dell'Associazione Amici del Toson d'Oro con cui, fino all'interruzione dello scorso anno causa pandemia, ha organizzato a lungo la rievocazione storica in cui si ricordava la consegna dell'onorificenza dal Marchese Cesare Michelangelo d'Avalos al principe Fabrizio Colonna, avvenuta nel 1723. Da alcuni mesi collaborava con i musei Civici di Palazzo d'Avalos, trasmettendo la sua grande passione ai visitatori.

È stato educatore di generazioni di giovani nell'Azione Cattolica, grande il suo impegno nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, nella Confraternita Sacra Spina e Gonfalone di cui era cerimoniere. Tante altre le realtà cittadine con cui collaborava, aveva un affetto particolare per la casa di riposo Sant'Onofrio, a cui ha dedicato sempre tanto del suo tempo. «Nel suo ricordo continueremo ad educarci alla bellezza che deriva dalla cultura delle nostre radici - ha scritto il sindaco Francesco Menna - . Impareremo a tramandare la ricchezza che discende dal patrimonio materiale e di valori ereditati da quanti ci hanno preceduto».

Affettuoso il ricordo del parroco di Santa Maria Maggiore, Don Domenico Spagnoli, e dei suoi confratelli della Sacra Spina che oggi, alle 15.30, si ritroveranno in chiesa per l'ultimo saluto. «La tua vita nell'eternità inizia nel tempo più solenne dell'anno liturgico, la Settimana Santa: non un caso per chi ha speso tutta la sua esistenza terrena nel preparare, coordinare e promuovere l'accuratezza delle sacre liturgie», ha sottolineato il presidente del coordinamento delle Confraternite vastesi