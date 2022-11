Il medico Di Menna fa jogging e muore: aveva 70 anni. Grande cordoglio

Profondo cordoglio a Vasto, in provincia di Chieti, per la morte di Nicola Stefano Giovanni Di Menna, 70 anni, medico di base in pensione da un anno. Di Menna era appassionato di sport, corsa e bici in particolare e, ieri mattina, stava facendo jogging, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra in via San Nicola. A dare l’allarme è stata una passante. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, i sanitari, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I funerali del dottor Di Menna si svolgeranno oggi nella chiesa di Santa Maria Maggiore.