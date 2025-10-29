mercoledì 29 ottobre 2025, 07:00

IL BLITZ

VASTO «Stanno scappando, adesso imbavagliati da una casa di via Carlo Della Penna». È la voce di una delle residenti del quartiere vastese a spiegare alle forze dell’ordine cosa sta accadendo davanti ai suoi occhi e a quelli di altri vicini. La scena è quella di un furto in appartamento messo a segno da tre ladri intorno alle 18.30 di lunedì scorso. Mentre la donna racconta alle forze dell’ordine, un altro residente riprende quanto sta accadendo in un video che in poco tempo diventa virale.

LA DINAMICA

Il filmato immortala tre ladri imbavagliati che scavalcano la ringhiera del muro di recinzione di un’abitazione saltando in strada dopo essersi passati un sacco contenente la refurtiva. Uno di loro, dopo il salto, poggia male il piede e cade facendosi male a una caviglia, viene sorretto da un complice per compiere il breve tratto che li separa da un’auto di grossa cilindrata (una Audi A3 RS nera, con targa risultata poi rubata) dove c’è in attesa il quarto complice al posto di guida che, una volta saliti tutti, parte a forte velocità. Il bottino, secondo una prima stima dei carabinieri, ammonterebbe a qualche decina di migliaia di euro: per le vittime ci sono anche i danni a parete e cassaforte. Il furto è stato messo a segno in pochi minuti: si pensa a ladri esperti, visto che in questo breve lasso di tempo sono riusciti ad aprire la cassaforte con una mola. Nell’abitazione, fino a poco prima, era presente un membro della famiglia proprietaria. È probabile che i malviventi tenessero d’occhio la casa in attesa di colpire. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Vasto, coordinati dal comandante Mario Giacona. Dal video virale e dalle telecamere in zona si potrebbero ricavare altri elementi utili alle indagini.

IL TENTATIVO

Quella stessa sera un tentativo di furto in appartamento è avvenuto anche in una palazzina di via della Libertà, a pochi passi da via Carlo Della Penna. «Sono rientrato a casa – racconta la vittima, Michele Raspa – intorno alle 18 e ho subito notato che la finestra del primo piano era stata forzata. Sono corso dentro e ho visto che l’anta della camera da letto di mio figlio era aperta, ma nulla era stato toccato e anche le altre stanze erano in ordine. Quando sono andato dai carabinieri a sporgere denuncia mi hanno detto che probabilmente i ladri erano alla ricerca della cassaforte, muniti di uno strumento simile al metal detector. Un’altra ipotesi potrebbe essere che i ladri mi abbiano visto rientrare, forse avvertiti dal palo, anche perché mezzora dopo sono andati a rubare nella stradina qui accanto, ormai diventata famosa per via del video. Il nostro quartiere sta diventando invisibile, ormai è nel mirino dei malviventi» commenta Raspa, che chiede una presenza più serrata delle forze dell’ordine, ma anche l’impegno dell’amministrazione affinché non lasci da soli i cittadini da soli di fronte alla paura.

