San Salvo, l'incendio lambisce le case: panico tra i residenti

Abitazioni evacuate, residenti in lacrime,fin sotto i balconi. Quella vissuta oggi è stata una delle giornate più difficili delle ultime estati per. Un esteso incendio ha minacciato le case diuna traversa della popolosaLe fiamme sono partite dopo le 14 da un vallone al confine con il territorio di. Il forte vento e la temperatura altissima (oltre 40 gradi) hanno portato il fuoco in pochissimo tempo fin sotto i palazzi dellaI residenti hanno compreso da subito la gravità della situazione e in attesa dei soccorsi hanno cercato di salvare il salvabile con qualsiasi mezzo:. Gli attimi peggiori si sono vissuti quando ha preso fuoco ladi una delle abitazioni con le fiamme alte 4 metri che lambivano le finestre; un'altraè stata circondata dalle fiamme. Alcune case vengono sgomberate per precauzione.«Mia sorella è lì con il bambino piccolo», le urla di una donna in lacrime rivolta alle forze dell'ordine. A operare sul campo icon il supporto dall'alto di un elicottero che ha effettuato diversi lanci. Poco dopo le 18,. «Sono anni che chiediamo la pulizia dei terreni incolti, ecco il risultato!».