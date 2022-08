Lo incontra in un negozio e lo affronta: «Mi devi dei soldi». Donna insultata e picchiata

CASALBORDINO Era in un negozio di Vasto, in provincia di Chieti, a far compere la donna di Casalbordino aggredita mercoledì sera con pugni e calci da uno suo concittadino. La sua unica colpa è stata ricordare all'uomo che aveva un debito da saldare dopo aver preso della merce nell'esercizio che la donna gestisce in paese. L'aggressore, alla legittima richiesta, ha risposto con insulti e le percosse, per poi andare via sotto lo sguardo attonito dei presenti. L'episodio è stato stigmatizzato dal sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci che, già lo scorso giugno, si era espresso in maniera netta rispetto all'aggressione del titolare di una pizzeria in una delle serate della festa della Madonna dei Miracoli. «Condanno il gesto come uomo e come sindaco, sperando che anche in questo caso la giustizia faccia il suo corso. Siamo contro la violenza». La donna aggredita si è recata al pronto soccorso di Vasto dove, dopo le cure del caso, è stata ritenuta guaribile in 6 giorni. Attraverso un legale di fiducia ha presentato denuncia ai carabinieri che ora effettueranno le indagini del caso.

APPROFONDIMENTI CHIETI Chieti, a 15 anni uccide il nonno a calci in testa: in un video... ABRUZZO Ortona, disabile aggredito e picchiato: caccia a tre bulli