Ha lottato per giorni contro il virus: morto il commercialista Vincenzo Scipioni

Il coronavirus si è portato via una persona molto stimata, dal sorriso largo, sempre di buonumore. E' morto all'ospedale di Chieti, dove era ricoverato da giorni, il commercilista di Vasto Vincenzo Scipioni, 70 anni. Scipioni è stato uno dei primi contagiati in città. Il professionista era ricoverato nella struttura di Chieti, le sue condizioni sono peggiorate fino a essere intubato: purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto oggi. Il sindaco Francesco Menna ha fatto le condoglienze dal suo profilo Fb.

L'amico e collega Mariano Palma lo ricorda così sul web: «In nottata si è spento un amico, un collega. Una persona molto allegra e socievole. Da più di 30 anni abbiamo condiviso la stessa professione ed ad ogni incontro il suo sorriso riscaldava gli animi di tutti. Vincenzo Scipioni non ha chiesto di infettarsi di Covid19, non ha avuto comportamenti a rischio ma questo maledetto virus lo ha invaso debilitandolo. Molte cose ci legavano e non solo professionalmente, ad esempio il desiderio di far sorridere. Ora non ci sei più e non posso neanche salutarti ma rimarrai nel mio cuore e nella mia mente rimarranno i flash di tue immagini. Perché anche la sua morte non resti solo un numero fate in modo di ricordarvi che la vita è più importante di una libertà senza vita».

Covid-19, virus letale all'Hospice: morto il pastore evangelico Dario D'Alberto

Lascia la moglie Patrizia e i figli Alessandra, Vittoria e Stefano. La cerimenia di addio, in forma privata e seguento le restrizioni del decreo governatico, si terrà sabato 2 maggio.

Ultimo aggiornamento: 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA