Ultimo aggiornamento: 17:56

Un barbiere "a domicilio" è stato denunciato, al termine di un inseguimento, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di. L'uomo, 40 anni e negozio chiuso per i provvedimenti legati a, offriva il proprio servizio a domicilio e mentre stava tornando a casa, a, all'alt dei militari ha risposto accelerando: e così iniziato un pericoloso inseguimento che si è protratto per circa quattro chilometri. Quando lo hanno fermato, sulla sua auto i carabinieri dentro una busta hanno trovato gli attrezzi del mestiere e tracce dei capelli dei clienti. A causa del suo comportamento, che ha giustificato con la paura di essere multato, l'uomo ha subito una doppia a sanzione: è stato contravvenzionato per le violazioni delle misure anti covid-19 ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale., invece, evasione e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse di cui dovrà rispondere M.D., vastese, agli arresti domiciliari per altri reati. L’uomo, domenica mattina, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Vasto in piazza della Repubblica mentre «in evidente stato di alterazione alcoolica», come spiega il vice questore aggiunto, creava turbativa violando così le disposizioni del Dpcm per il contenimento del Coronavirus. All’arrivo della polizia «l’uomo inveiva contro gli agenti e ripetutamente tentava di salire su una moto» risultata poi priva di assicurazione e revisione. Nonostante l’invito alla calma, l’uomo ha continuato ad agitarsi finendo per aggredire «fisicamente uno dei due agenti, minacciandolo nel contempo di morte».