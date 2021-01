Nel giorno in cui in Abruzzo il bollettino Covid fa registrare un crollo della percentuale di positività (ma solo per il riallineamento di tamponi esaminati dal 1 gennaio scorso), a Guardiagrele aumenta il numero di casi accertati provocati dalla variante inglese del Covid-19. Su 176 contagi dal primo dicembre ad oggi, infatti, nel comune del Chietino 36 sono riconducibili alla mutazione che rende il virus più facilmente trasmissibile. I casi salgono a 65 se si guarda all'intera provincia di Chieti. In Abruzzo è stata accertata la circolazione di due varianti: quella inglese ed un'altra già nota in Europa. Un centinaio i casi totali.

Ultimo aggiornamento: 09:31

