Ancora vandali a Teramo. Stavolta ad essere presa di mira è stata l’edicola di Porta Madonna, che è stata imbrattata nella notte tra sabato e domenica. Si tratta dell’ edicola che da poco è stata spostata da via Carducci, che a causa della mancanza dell’allaccio della corrente, non è stata ancora aperta, ma ha già subito una prima “visita” da parte di vandali. L’ edicola da poco era stata ripulita da precedenti scritte.



«Abbiamo sporto denuncia al momento contro ignoti – commenta l’assessore alle Manutenzioni Valdo Di Bonaventura – ma prenderemo in esame anche le telecamere della vicina farmacia della Madonna delle Grazie per cercare di risalire agli autori del gesto, anche se non sarà facile». Si pensa ad una bravata da ragazzi annoiati, che hanno anche violato il coprifuoco. I vandali hanno dipinto di bianco le facciate dell’ edicola, lasciando anche una sorta di freccia rossa come loro “firma”. Imbrattata anche una parte del muro del Braga, in via del Canto, i materiali utilizzati per compiere l’atto vandalico sono stati abbandonati a terra. Ieri mattina Di Bonaventura ha contattato gli operai della Teramo Ambiente che con l’idropulitrice sono riusciti a sistemare il danno. «Per fortuna - conclude l’assessore - la vernice era una tempera, siamo riusciti a ripulire il tutto in mattinata. Mi chiedo chi possa aver compiuto questo gesto, anche perché per dipingere tutte le facciate ci sarà voluta quasi un’ora».



© RIPRODUZIONE RISERVATA