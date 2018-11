Valentino non vuol restare all'ospedale, la madre lo trova morto in casa a 38 anni

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma quando è tornata a casa, a Giulianova. Valentino era nel letto, apparentemente privo di sensi. E lei era tornata proprio per verificarne le condizioni visto che la mattina si era sentito male ed aveva dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso. Si era parlato di insufficienza respiratoria e i medici gli avevano consigliato di restare in ospedale in osservazione. Lui aveva detto di no e la mamma lo aveva riaccompagnato a casa.Evidentemente nel pomeriggio c’è stato un improvviso riacutizzarsi della patologia e Valentino Di Teodoro 38 anni, figlio di Massimo e Tiziana Nepa, titolari della famosa gelateria Marechiaro di via Nazario Sauro, si è spento nel suo letto, nell’abitazione di via Buccari. La mamma lo ha chiamato più volte ma lui non ha risposto. Lei ha creduto che fosse svenuto ed allora ha telefonato al 118 e via cavo i sanitari le hanno dato qualche indicazione rapida di rianimazione e si sono precipitata a casa ma per Valentino non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasportata all’obitorio dlel’ospedale di Teramo su disposizione del Sostituto procuratore Enrica Medori in quanto si dovrà procedere all’autopsia.