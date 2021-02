Dalla valanga sul Velino alle ricerche sul monte Vettore: muore cane molecolare, forse stroncato dalla fatica.



Dopo i quattro morti in Abruzzo, una vicenda simile si è verificata nella Marche dove su monte Vettore è ritrovato morto un escursionista. Nella circostanza è morto anche un cane partito dall’Abruzzo. Si tratta in verità di un cane molecolare non da ritrovamento in valanga in questo caso che è morto nell’estremo tentativo di essere utile agli uomini.

Dalla Marche raccontano che dopo ore di ricerche protratte per tutta la notte, grazie ad un drone del Soccorso alpino e speleologico, nelle prime ore del mattino è stato individuato il disperso in una zona molto impervia della parete sud del Monte Vettore. L'uomo era morto. Durante le operazioni è deceduto anche il cane.

