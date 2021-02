L'Abruzzo si prepara a salutare Tonino Durante, 56 anni, Gian Mauro Frabotta, 31 e i fidanzati Valeria Mella, 25 anni, e Gianmarco Degni, 26, i quattro amici travolti dalla valanga sul Monte Velino esattamente un mese fa. La camera ardente è stata allestita all’interno della cattedrale di Avezzano e sarà consentito l’accesso, disciplinato all’esterno ed all’interno dalle forze dell’ordine coadiuvate dai volontari di Protezione Civile, oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 7 alle 13.

L’accesso ai funerali, che si svolgeranno domani alle 15 all’interno della stessa cattedrale, sarà riservato ad un ristrettissimo numero di partecipanti, con uno specifico pass rilasciato dal Comune di Avezzano. L'amministrazione comunale ha deliberato il lutto cittadino per oggi e domani. Saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche e le attività di natura ludica e ricreativa nonché, dalle 15 alle 17 di domani, in concomitanza con le esequie, di quelle commerciali e dei pubblici esercizi. L'amministrazione invita la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e nelle scuole nella giornata di lunedì. Ieri il campo base di Forme, teatro delle operazioni per questi 27 giorni, è stato smantellato.

Ricordiamo che i corpi delle vittime sono stati recuperati tra venerdì e sabato dopo complessissime ricerche. I quattro partecipavano a un'escursione in quota, interrotta dalla valanga a pochi passi dalla meta.

