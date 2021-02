Ricerche sul Velino (L'Aquila): anche ieri l’antenna Recco ha restituito dei segnali che sono stati subito controllati dai cani antivalanga e dai sondatori senza risultato. Oggi non ci sarà il sorvolo con il Sonar e torneranno a operare le squadre in quota. L’elicottero con il potente sonar si è sollevato, ieri mattina, dal campo base di Forme e ha perlustrato tutta la Valle Majelama, la Valle del Teve e la Valle Genzana, in queste ultime due aree l’antenna di 80 centimetri di diametro, che ha una tecnologia Recco, ha captato alcuni segnali che sono stati successivamente approfonditi dalle unità cinofile e dalla squadre con le sonde ma non è stata trovata nessuna traccia importante che potrebbe far risalire ai quattro escursionisti avezzanesi, Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 anni, Valeria Mella e Gianmarco Degni ,ambedue 2 anni, fidanzati, dispersi dal 24 gennaio scorso.

Stamane, come conferma il maggiore dei carabinieri, Silvia Gobbini, 40 uomini entreranno in azione nella zona dove è caduta la valanga a Valle Majelama. Gli esperti calcolano che la valanga rinvenuta in quella nella zona, all’incrocio con la Sella del Bicchero, è lunga 2 chilometri e larga circa 30 metri in media e con uno strato di neve profondo dai 9 ai 12 metri. Le sonde non riescono ad arrivare fino in fondo. Il tavolo tecnico che si è tenuto nei scorsi giorni ha anche deciso di interdire ogni accesso al Monte Velino per proteggere le aree montane interessate dalle operazioni di ricerca e recupero delle persone disperse. Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli e Mauro Di Ciccio, primo cittadino di Rocca di Mezzo, hanno istituito, tramite ordinanza, il divieto di accesso, veicolare e pedonale, a eccezione di mezzi e persone impiegati nelle operazioni di soccorso, in tutta l’area interessata dall’emergenza. Screening per tutti i soccorritori: lo ha confermato l’assessore regionale Guido Liris.

