Covid, terza dose di vaccino: coinvolti 30mila abruzzesi

Martedì 21 Settembre 2021, 07:33

Al via oggi anche in Abruzzo, così come stabilito dalle indicazioni della Struttura Commissariale

nazionale, le somministrazioni della terza dose addizionale del vaccino Covid 19 nelle quattro Asl abruzzesi. La prima fase coinvolge una platea potenziale di circa 30mila cittadini

(trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze primitive e secondarie, Hiv). Alcune centinaia le somministrazioni eseguite in giornata, in particolare negli

ospedali.



Intanto, in vista del 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro, sono aumentate del 40% le richieste di prime dosi. L'obiettivo dell'80% di popolazione con

almeno una dose, secondo le ultime proiezioni, verrà raggiunto a metà ottobre, ma non è escluso che l'estensione della certificazione verde velocizzerà la campagna.



Al momento in Abruzzo il 71% della platea ha completato il ciclo vaccinale e il 4,2% è in attesa di seconda dose. Il 24,8%, - pari circa a 285mila persone - invece, non ha ricevuto neppure

una dose.