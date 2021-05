13 Maggio 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 3 minuti)







«Per fare il vaccino dovrei andare a Montefino o Pratola Peligna. Il che vuol dire percorrere oltre 100 chilometri per farmi vaccinare. Ma io non sto bene e non posso viaggiare così a lungo». È lo sfogo di una donna di 77 anni di Roseto degli Abruzzi, in provinai di Teramo, che fa parte della categoria fragili. Lo stesso problema, comunque, lo hanno avuto molte persone nella sua stessa situazione, ed alcuni di loro lo hanno persino denunciato sulla pagina Facebook del sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo. Purtroppo, ad oggi, nessuno di loro ha avuto risposta.

Poi, racconta la donna, che per motivi di salute non è riuscita a prenotarsi quando era il suo turno. Ma da giorni sta cercando di farlo sul sito di Poste Italiane e non riesce. Allora, ha chiesto l’aiuto dei figli, ed anche loro hanno avuto serie difficoltà, e finito tutto l’iter le uniche destinazioni possibili erano quelle lontanissime da casa. Allora ha cercato di farsi registrare dal postino: «Ma mi ha detto che non poteva fare questo servizio dal terminale che aveva dietro, ma che dovevo recarmi ad uno sportello delle Poste o chiamare il numero verde». La donna non si è persa d’animo, ha chiamato il numero verde e l’operatrice che le prende appuntamento le dà come destinazione sempre le stesse, lontane, città. Allora la donna, attraverso il figlio, parla con il Comune. Un dipendente comunale dice al figlio di andare nella sede della Villa Comunale, che ci sono dei volontari che fanno questo servizio. Lui va e, oltre a ricevere una decina di fogli di carta da compilare, la destinazione finale è sempre Montefino o Pratola Peligna.

Il sindaco di Roseto fa sapere che il suo Comune non gestisce la piattaforma, quindi, non può essere responsabile delle prenotazioni e non sa se l’incombenza è della Asl, delle Regione o di Poste. «Il problema mi è già stato segnalato – fa sapere il direttore sanitario della Asl di Teramo e responsabile vaccinale della regione Abruzzo, Maurizio Brucchi – pure se ci sono posti e dosi disponibile, sulla piattaforma Poste le slot per le prenotazioni di alcuni hub, sono terminati. Questa mattina chiamerò il tecnico della piattaforma di Poste e farò allargare gli slot, così le persone che hanno avuto difficoltà da oggi pomeriggio (ieri, ndr) potranno riscriversi e scegliere il posto vicino caso. Nel caso dei rosetani Giulianova o Atri». Purtroppo non è così semplice. La donna, pensando di aver risolto il problema, ieri sera ha provato di nuovo a registrarsi. Ma il sito le ha detto che è già prenotata. Qui è terminato il suo breve momento di gioia. Allora, ha richiamato il numero verde, «dopo un’ora mia risposto un’operatrice e una volta esposto il problema mi dice che dal momento che mio figlio aveva fatto la prenotazione per me, e aveva inserito il suo numero di telefono, doveva essere sempre lui a fare la variazione per cambiare la destinazione». Purtroppo il figlio è fuori per lavoro e rientrerà sabato. Il vaccino può attendere.