Vaccino antinfluenzale, acquistate 108 mila dosi dall'Asl di Chieti: da lunedì 11 il via

Giovedì 7 Ottobre 2021, 14:33

Non ci sarà alcuna corsa al vaccino antinfluenzale, né incertezza sulla disponibilità. Diversamente dallo scorso anno le dosi sono state già fornite nelle quantità richieste, e in Provincia di Chieti sono in distribuzione da oggi nei centri vaccinali diffusi sul territorio e negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La Asl ha acquistato 108 mila dosi, oltre 20 mila in più dello scorso anno, e darà avvio alla campagna antinfluenzale lunedì 11 ottobre, raccomandando la partecipazione a tutti gli operatori sanitari degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, compresi tirocinanti e volontari. Un forte invito a vaccinarsi è rivolto anche agli over 60, ai bambini in età compresa tra 6 mesi e 6 anni e alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. L’obiettivo minimo da perseguire è vaccinare il 75% dei gruppi target, anche se l’optimum a cui tendere è il 95%. E’ richiesto, dunque, un impegno maggiore dello scorso anno, quando la copertura vaccinale è stata pari al 65,6% , comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.