13 Aprile 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 2 minuti)







Praticamente un abruzzese su cinque ha già ottenuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Con il traguardo delle 300 mila somministrazioni la campagna sta per entrare nella sua fase decisiva, su cui pesa, però, una serie di incognite. Prima fra tutte quella legata alle forniture. Ad oggi, secondo i dati ufficiali, in Abruzzo sono arrivate 355 mila dosi in totale di cui, a ieri sera, ne sono state inoculate 295.546.

Il caso-L’Aquila, però, è emblematico. A più di mille somministrazioni di media negli ultimi giorni, infatti, sono state esaurite le scorte e questo ha costretto l’azienda sanitaria a fare una sorta di questua per evitare il blocco del processo. Alla fine è scattato un meccanismo di mutuo soccorso che ha permesso di ottenere dei vassoi di farmaci dalle altre Asl abruzzesi, ma anche dalla regione Marche, in particolare da Ancona. Operazione tutt’altro che facile, visti i tempi, che ha permesso comunque di contenere al minimo i disagi, ma che ha costretto a una riprogrammazione degli appuntamenti per i prossimi giorni. In ogni caso nei prossimi giorni sono attese ulteriori forniture ufficiali che dovrebbero riportare la situazione alla normalità entro la giornata di domani.

La capacità vaccinale dell’Abruzzo è aumentata a cavallo tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile e in particolare dopo il sostanziale blocco pasquale. Il 6 aprile sono state somministrate 7685 dosi, il 7 aprile 7121, lotto aprile 7350, il 9 aprile si è raggiunto il record di 8679, il giorno successivo si è arrivati 8275 prima del calo in concomitanza del weekend. Domenica scorsa sono state somministrate 5073 dosi. secondo le analisi più sofisticate, e in particolare in base al calcolo della cosiddetta media mobile a sette giorni, con un ritmo di 6697 dosi somministrate ogni giorno l’Abruzzo raggiungerebbe l’immunità di gregge, ovvero la copertura del 70% della popolazione, a novembre inoltrato. La regione è comunque convinta, in base a quanto dichiarato in occasione della presentazione del piano vaccinale, di poter anticipare questi tempi al mese di settembre, a patto che si risolvano i problemi legati alla scarsità Delle forniture da parte delle big Pharma. Il trimestre che appena iniziato sarà in questo senso fondamentale per capire le tempistiche dell’intera operazione.