22 Marzo 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 3 minuti)







L'AQUILA – Sono 116 i punti vaccinali attivati in Abruzzo. Tra questi vi sono i sette centri “Hub” che corrispondono agli ospedali di L'Aquila, Sulmona, Pescara, Chieti, Vasto, Lanciano e Teramo.

A questi sono stati affiancati 109 punti “Spoke”, identificati come Punti Vaccinali Territoriali Straordinari (Pvts), individuati per ogni Asl, che consentono l’articolazione sul territorio della campagna vaccinale.

Vi sono anche punti mobili che consentiranno di raggiungere i luoghi più distanti dalla aree più urbanizzate. Ad oggi ne sono stati attivati 35 nel Teramano, 23 nel Pescarese, 24 nell'Aquilano e 27 nel Chietino.

Le somministrazioni avvengono in maniera mista: non vi sono centri vaccinali connotati in base alla tipologia del farmaco.

LE CATEGORIE

In questo momento sono in corso le vaccinazioni su over 80 (al 78% del totale è stata completata la prima dose), personale non sanitario, personale scolastico docente e non e forze dell'ordine. Mercoledì 24 marzo si comincerà con fragili e disabili. Di seguito l'elenco dei centri vaccinali attivati (in aggiornamento).

ASL TERAMO

- ospedale di Atri

- palasport di Pineto

- sala polifunzionale Pioppi a Giulianova

- fiera Paolantonio di Sant’Egidio

- Ipogeo Teramo

- ospedale Teramo

- palasport di Scapriano

- palasport San Nicolò

- auditorium Istituto Geometri

ASL L'AQUILA

- ex Musp Comune (via Ficara, L'Aquila)

- ex uffici Procura Bazzano (L'Aquila)

- ospedale San Salvatore

- Distretto sanitario Montereale

- Municipio Pizzoli

- Municipio Capitignano

- Municipio Navelli

- Municipio Rocca di Mezzo

- Municipio Capestrano

- Distretto di base di San Demetrio

- Palazzetto dello sport di Avezzano

- Distretto sanitario Pescina

- Distretto sanitario Carsoli

- Distretto sanitario Civitella Roveto

- Municipio Celano

- Municipio Balsorano

- Municipio Ovindoli

- Palazzetto dello Sport Sulmona

- Centro polifunzionale Pratola Peligna

- Palestra di Scanno

- Edificio pubblico Piazzale Mannarelli Castel di Sangro

- Distretto sanitario Pescasseroli

- Municipio Ateleta

- Municipio Pescocostanzo

- Municipio Roccaraso

ASL CHIETI

- Ospedale Chieti

- Siesp via Valignani Chieti

- Palazzetto dello sport Chieti

- Ospedale Lanciano

- Ospedale Vasto

- Ospedale Ortona

- Ospedale Atessa

- Pta Gissi

- Pta Guardiagrele

- Pta Casoli

- Ambulatori Siesp Villa Santa Maria

- Ambulatori Siesp San Salvo

- Ambulatori Siesp Castiglione Messer Marino

- Ambulatroi Siesp San Vito

- Hospice Torrevecchia Teatina

- Tensostruttura Francavilla (fino al 28.3)

- Centro del Riuso Francavilla (dal 6.4)

- Centro anziani San Giovanni Teatino

- Palamasciangelo Lanciano

- Sala polivalente comunale Ripa Teatina

- Palestra scolastica via Santa Chiara a Bucchianico

- ex scuola materna via Cavour a Montazzoli

- azienda Micoperi a Ortona (in fase di istruttoria)

- palazzetto dello Sport di Vasto (in fase di istruttoria)

- asilo “Peter Pan” a Chieti (in fase di istruttoria)

ASL PESCARA

- ospedale Pescara

- Pala Dean Martin Montesilvano

- spazio Fiere Pescara

- Musp comunale Popoli

- ospedale Penne

- palazzetto dello Sport Tocco da Casauria

- ex bocciodromo San Valentino

- palazzetto dello sport Cepagatti

- palazzetto dello sport Pianella

- palazzetto dello sport Torre dei Passeri

- ex scuola Manoppello

- interporto Manoppello

- scuole Alanno

- palestra Lettomanoppello

- palatenda Penne

- scuola comunale Città Sant'Angelo

- palestra comunale Picciano

- palestra comunale Spoltore

- palatenda Loreto Aprutino

- locale commerciale Collecorvino

LE PRENOTAZIONI

A questo indirizzo web del Portale Sanità della Regione (clicca) è possibile presentare la propria manifestazione di interesse per sottoporsi alla vaccinazione. Basta cliccare sulla piattaforma della propria categoria e compilare il form con i propri dati anagrafici e il numero della tessera sanitaria. La prenotazione non costituisce ordine di preferenza per le chiamate. A breve sarà operativa anche la piattaforma di Poste Italiane.

I CONTATTI

Asl L'Aquila: Telefono: 0862.368685 - 0863.499943 - 0864.499455 - acerone@asl1abruzzo.it

Asl Chieti: Telefono: 800171718 - segreteria.urp@asl2abruzzo.it

Asl Pescara: - Telefono: 085.4253201 / 2 / 5 / 6 / 7 - info.urp@ausl.pe.it

Asl Teramo:Telefono 0861.420401/316/319/311 - urp@aslteramo.it