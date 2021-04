19 Aprile 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 3 minuti)







L'AQUILA – Con l'attivazione del nuovo Hub da quasi 4 mila potenziali somministrazioni giornaliere all'Università di Teramo, l'Abruzzo fa un ulteriore salto in avanti nella guerra al Covid-19.

Il centro vaccinale di Teramo, inaugurato dal ministro della Salute Roberto Speranza, si aggiunge ai principali Hub abruzzesi che sono stati allestiti in tutte le strutture ospedaliere più importanti e a quelle realizzate ad hoc per la campagna nei centri più grandi.

LA GUIDA

Per quanto riguarda l'andamento della campagna, oggi sono cominciate, sempre a Teramo, le somministrazioni agli over 70. Nelle altre Asl avverrà la stessa cosa nel giro di pochi giorni.

Da domani, inoltre, a questo indirizzo sarà aperta la possibilità di prenotazioni per le persone che vanno dai 60 ai 69 anni. Le modalità tecniche saranno rese note a breve.

La Regione, intanto, a questo indirizzo ha riaperto la possibilità di presentare la manifestazione di interesse per le persone fragili.

I CRITERI

Si tratta di coloro che sono in possesso di esenzione per malattie croniche e invalidanti (dovrà essere indicato il codice esenzione attualmente attivo), in possesso di esenzione per malattia rara (dovrà essere indicato il codice esenzione che inizia con R), in possesso di un Bmi maggiore di 35 (dovrà essere indicato il proprio indice di massa corporea), alle persone con disabilità (ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3 comma 3 - dovrà essere indicato il codice fiscale, cognome e nome del caregiver che dovra' anche iscriversi nell'apposita piattaforma ad esso dedicato).

Al momento questa è l'unica eccezione: tutte le prenotazioni vanno fatte per mezzo della piattaforma gestita da Poste.

In questa fase sono in corso di ultimazione le vaccinazioni per gli over 80 e si sta proseguendo con fragili e disabili, categoria, quest'ultima, che conta circa 120 mila unità in Abruzzo. Al via, come detto, anche le inoculazioni per gli over 70.

PRINCIPALI CENTRI VACCINALI

Ospedali Avezzano-Sulmona-L'aquila

Casa Di Cura Villa Serena (Pescara)

Casa di Cura S.Camilla- Casa Riabilitazione Villa Pini - (Chieti)

Centro Riabilitazione Sanex (Campli)

Centro San Venanzio(Raiano)

Centro ambulatoriale (S.Egidio alla Vibrata)

Distretto sanitario di base Chieti Centro

Distretto Sanitario Lanciano

Fond. P. A. Mileno - Lanciano Il Gabbiano

Fond. P. A. Mileno Lanciano

Hospice Torrevecchia Teatina

Ospedali Lanciano-Vasto-Chieti

Lido Srl - R.P. "T. Berardi" (Ortona )

Lido Srl - R.P. Disabili "Il Castello" (Crecchio)

Ospedale Maria S.S. Dello Splendore (Giulianova)

Ospedale Mazzini(Teramo)

Ospedale San Liberatore (Atri)

Ospedale “Spirito Santo” (Pescara)

Ospedale “San Camillo De Lellis” (Atessa)

Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” (Chieti)

Ospedale “Renzetti” (Lanciano)

Ospedale “G. Bernabeo” (Ortona)

Ospedale S. Massimo (Penne)

Ospedale “S. Pio Da Pietralcina” (Vasto)

Ospedale “S.S. Trinita'” (Popoli)

Ospedale Val Vibrata (Sant'Omero)

Ospedale San Salvatore (L'Aquila)

Presidio territoriale assistenza (Casoli)

Paolo VI Madonna Del Monte (Bolognano)

Paolo VI Centro (Penne)

Paolo VI (San Clemente)

Pescara Ospedaliero

Ospedale “S. Filippo e Nicola” (Avezzano)

Ospedale “Dell' Annunziata” (Sulmona)

Ospedale “Umberto I” (Tagliacozzo)

Poliambulatorio Casalena

Presidio Ospedaliero Castel Di Sangro

Residenza anziani Santiago (Chieti)

Riab. Anffas-Onulus (Teramo )

Riabilitazione Wellness&C. (Montorio al Vomano)

Rsa Villa San Giovanni

Servizio riabilitazione (Sulmona)